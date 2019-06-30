قتيلان من مرافقي وزير لبناني باشتباك على خلفية حزبية

بيروت/إدوار حداد/الخليج 365



قتل اثنان من مرافقي وزير لبناني، الأحد، في اشتباك على خلفية احتكاك حزبي، في منطقة "عاليه"، جنوب شرق العاصمة بيروت.

الاشتباك وقع بين مرافقي وزير الدولة لشؤون النازحين "صالح الغريب" المنتمي للحزب الديمقراطي وأنصار الحزب التقدمي الاشتراكي وكلاهما يمثلان الطائفة الدرزية بالبلاد.

وأوضحت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن موكب "الغريب" كان يحاول المرور بين بلدتي "قبر شمول" و"البساتين"، بالتزامن مع احتجاجات ينظمها أنصار "الاشتراكي" ضد زيارة يجريها وزير الخارجية، جبران باسيل، إلى المنطقة.

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وأضافت الوكالة أن احتكاكًا جرى بين أفراد موكب "الغريب" والمحتجين؛ تفاقم إلى إطلاق أعيرة نارية.

وأفادت الوكالة بأن رئيس الوزراء سعد الحريري أجرى على الفور سلسلة اتصالات شملت الوزير باسيل ومسؤولين في الحزبين "الديمقراطي" و"الاشتراكي"، وقادة أمنيين؛ بهدف تطويق الحادث وتجنب تفاقم تداعياته.

كما وجه العديد من السياسيين والوجهاء، سيما من الطائفة الدرزية، رسائل تحذر من "الفتنة".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.