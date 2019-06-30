تركيا تستدعي القائم بأعمال السفارة العراقية

أنقرة / الخليج 365الخارجية التركية للقائم بالأعمال العراقي:

- "لا يمكن قبول تصريح" صدر عن الجانب العراقي استنادا لمزاعم بشأن وجود خسائر بين المدنيين خلال عمليات تركيا ضد "بي كا كا"

- هذا التصريح "لا يتوافق مع الزخم الإيجابي" الذي بدأ في العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال الزيارات رفيعة المستوى في الفترة الأخيرة

- "تركيا تحترم سيادة العراق لذلك يجب على بغداد ألا تسمح بوجود الإرهابيين على أراضيها"

- عمليات الجيش التركي ضد الإرهاب خارج الحدود "ستتواصل بحزم"



استدعت وزارة الخارجية التركية، الأحد، القائم بأعمال السفارة العراقية لدى أنقرة، وأبلغته بأن عمليات الجيش التركي ضد الإرهاب خارج الحدود ستتواصل بحزم.

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي، في بيان، إنه جرى استدعاء القائم بأعمال السفارة العراقية لدى أنقرة عصام محمد، إلى الوزارة.

وأكّد أقصوي للدبلوماسي العراقي أن تركيا "ستواصل بحزم" عملياتها ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية.

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وبيّن أنه تم إبلاغ القائم بأعمال السفارة العراقية بأنه "لا يمكن قبول التصريح" الذي صدر، السبت، من الجانب العراقي استنادا إلى مزاعم حول وجود خسائر بين المدنيين خلال عمليات تركيا ضد "بي كا كا".

وأوضح أن تصريح سلطات الإقليم الكردي في شمال العراق حمل "بي كا كا" المسؤولية فيما يتعلق بالعملية التي نفذت ضمن مناطق الإقليم، بينما تصريح الحكومة الاتحادية في بغداد لم يشر حتى إلى "بي كا كا".

وشدّد على أن هذا التصريح "لا يتوافق مع الزخم الإيجابي" الذي بدأ في العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال الزيارات رفيعة المستوى في الفترة الأخيرة.

كما أكد أن الوزارة أبلغت القائم بالأعمال بأن "تركيا تحترم سيادة العراق، ولذلك يجب على بغداد ألا تسمح بوجود الإرهابيين على أراضيها".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.