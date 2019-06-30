البحرين.. حكم بإلغاء إسقاط جنسية 92 مدانا بقضية "حزب الله البحريني"

المنامة/ الخليج 365-

ألغت محكمة بحرينية، الأحد، إسقاط الجنسية عن 92 مدانا بالقضية المعروفة بـ تنظيم "حزب الله البحريني".

ووفق صحيفة الأيام البحرينية فإن محكمة الاستئناف العليا ألغت عقوبة إسقاط الجنسية عن 92 متهما بالقضية التي أدين فيها 138 متهما.

وفي أبريل/نيسان الماضي، أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة 138 متهما من بين 169 بتهم بينها "تأسيس وانضمام إلى جماعة إرهابية وإحداث تفجير والشروع في القتل".

وآنذلك، عاقبت المحكمة 69 متهما بالسجن المؤبد، و39 بالسجن لمدة 10 سنوات، و23 بالسجن لمدة 7 سنوات، ومتهم واحد بالسجن لمدة 5 سنوات، و7 بالحبس لمدة 3 سنوات، فضلا عن براءة 30 آخرين.



كما أمرت بإسقاط الجنسية البحرينية عن 138 متهما، دون تسمية.



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ووفق وكالة الأنباء البحرينية حينها فإن "النيابة تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن تشكيل خلية إرهابية داخل بلادها بدعم من الحرس الثوري الإيراني تحت مسمى حزب الله البحريني".



وبحسب المصدر نفسه، "تم القبض على عدد أفراد التشكيل وفق الإجراءات القانونية وعرضهم على النيابة العامة وإصدار إذن ضبط وإحضار بحق باقي المتهمين"، دون تفاصيل أكثر عن توقيتات التوقيف والمحبوسين حاليا.



وأوضحت الوكالة أن "للمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز (آخر درجة) وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم".



وتنفي طهران اتهامات بحرينية متكررة لها بالتدخل في شؤونها الداخلية.

وفي 7 مايو/ أيار الماضي، قدم 92 متهما طلبا أمام محكمة الاستئناف العليا لمراجعة الحكم وتحددت أول جلسة يوم 12 من الشهر ذاته قبل أن تصدر حكمها اليوم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.