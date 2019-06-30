نتنياهو يثني على وزير خارجية البحرين وينتقد السلطة الفلسطينية ويتوعد غزة

القدس/أسامة الغساني/الخليج 365-أثنى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، على وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة إثر تصريحات الأخير بشأن إسرائيل.

واقتبس نتنياهو، في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية تصريحات لآل خليفة قال فيها إن "إسرائيل هي دولة في الشرق الأوسط وجزء من التراث الإقليمي. هناك مكان للشعب اليهودي بيننا. يجب على الجمهور الإسرائيلي أن يصدق بأنه توجد هناك دول في المنطقة تريد تحقيق السلام وتشجع الفلسطينيين على القيام بذلك".

وقال نتنياهو إن هذه هي تصريحات "غاية الأهمية وهي تأتي نتيجة السياسة التي ننتهجها التي تحول إسرائيل إلى قوة كبيرة في المنطقة وإلى قوة عالمية صاعدة"، حسب بيان للناطق باسمه.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية البحريني، في مقابلات مع صحفيين إسرائيليين زاروا البحرين خلال الورشة الاقتصادية التي نظمتها الولايات المتحدة في المنامة تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار"، الثلاثاء والأربعاء الماضيين، بمشاركة عربية ودولية ضعيفة، مقابل مقاطعة تامة من جانب فلسطين ودول عربية أخرى.

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في المقابل، هاجم نتنياهو كلا من السلطة الفلسطينية وحركة حماس، وزعم أن "الفلسطينيين مصممون على مواصلة الصراع مهما كان الثمن، بما في ذلك ثمن رفاهية الفلسطينيين أنفسهم".

كما توعد باتخاذ إجراءات شديدة ضد قطاع غزة، من دون أن يحددها، وفق البيان نفسه.

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