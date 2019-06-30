بداية من اليوم.. #النقل: تحويل للحركة المرورية على طريق “المدينة المنورة – ينبع” السريع

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن فرع وزارة النقل بالمدينة المنورة عن تحويل الحركة المرورية بين المدينة المنورة والفريش على طريق “المدينة المنورة – ينبع” السريع، المتجه إلى المدينة المنورة.

وأوضحت وزارة النقل أن التحويلة المرورية جاءت لتنفيذ أعمال تقاطع علوي على الطريق بداية من اليوم (الأحد).

ونبهت وزارة النقل مستخدمي طريق “المدينة المنورة – ينبع” السريع بالقرب من مركز الفريش، إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بوسائل السلامة على الطريق.