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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلن فرع وزارة النقل بالمدينة المنورة عن تحويل الحركة المرورية بين المدينة المنورة والفريش على طريق “المدينة المنورة – ينبع” السريع، المتجه إلى المدينة المنورة.
وأوضحت وزارة النقل أن التحويلة المرورية جاءت لتنفيذ أعمال تقاطع علوي على الطريق بداية من اليوم (الأحد).
ونبهت وزارة النقل مستخدمي طريق “المدينة المنورة – ينبع” السريع بالقرب من مركز الفريش، إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بوسائل السلامة على الطريق.
كانت هذه تفاصيل خبر بداية من اليوم.. #النقل: تحويل للحركة المرورية على طريق “المدينة المنورة – ينبع” السريع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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