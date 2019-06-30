صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت وزارة التعليم، اليوم الأحد، أسماء 10325 مواطناً ومواطنةً لشغل الوظائف التعليمية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، ودعتهم للمقابلة في الإدارات التعليمية الموجهين إليها. أسماء المرشحين:

اضغط هنا أسماء المرشحات:

اضغط هنا تفاصيل أكثر (هنا)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعلان أسماء المرشحين نهائيًا لشغل #الوظائف_التعليمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.