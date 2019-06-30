توقعات #الأرصاد لحالة #الطقس غداً الإثنين.. تعرف عليها

صحيفة الخليج الالكترونية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس غداً الإثنين أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على نجران ومكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الجنوبية من الرياض والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

كما توقعت “الأرصاد” تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات كلٍ من جازان وعسير والباحة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، يُتوقع تسجيل أعلى درجة حرارة غداً في الأحساء (47)، وأدنى درجة حرارة في أبها (20 درجة).