- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
توقعت الهيئة العامة للأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس غداً الإثنين أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على نجران ومكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الجنوبية من الرياض والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.
كما توقعت “الأرصاد” تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات كلٍ من جازان وعسير والباحة.
وبالنسبة لدرجات الحرارة، يُتوقع تسجيل أعلى درجة حرارة غداً في الأحساء (47)، وأدنى درجة حرارة في أبها (20 درجة).
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات #الأرصاد لحالة #الطقس غداً الإثنين.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.