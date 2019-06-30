وزارة_الدفاع توفر 758 وظيفة شاغرة “بالقوات البرية”

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت وزارة الدفاع عن توفر عدد (758) وظيفة شاغرة على بند التشغيل والصيانة بإدارات التشغيل والصيانة بالقوات البرية الملكية السعودية وترغب في شغلها بالكوادر السعودية، وتدعوا الراغبين بالإلتحاق بهذه الوظائف وممن تنطبق عليهم الشروط التقدم عليها عبر وسائل التواصل، على أن يبدأ استقبال طلبات التوظيف إعتباراً من يوم الأحد الموافق (1440/11/04هـ) ولمدة أسبوعين. للإطلاع على الوظائف

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