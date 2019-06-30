هذه المناطق سجلت أعلى درجات حرارة في #المملكة اليوم.. تعرف عليها

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صحيفة الخليج الالكترونية
نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أعلى درجات الحرارة التي سُجلت اليوم الأحد في المملكة، بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات.
وأوضحت “الأرصاد” أن أعلى درجة حرارة رُصدت اليوم كانت 49 درجة سجلها مرصد الأحساء، تليها 48 درجة سجلها مرصد الخرج، ثم 47 درجة سُجلت في مرصدي الدمام والظهران، وأخيراً 45 درجة سجلها مرصد وادي الدواسر في منطقة الرياض.
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