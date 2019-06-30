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دوريات جازان تُحبط تهريب كميات كبيرة من الحبوب المخدرة

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إسلام الشحات 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت دوريات الأمن في جازان، اليوم الأحد، من إحباط عدة عمليات تهريب لكميات كبيرة من الحبوب المخدرة والممنوعات.

وكانت الدوريات الأمنية قد نصبت نقطة تفتيش مفاجئة، تمكنت خلالها من ضبط الممنوعات والمواد المخدرة في نقطة تفتيش مباغتة نصبتها للمهربين في أحد المواقع.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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