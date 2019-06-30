شكرا لقرائتكم خبر عن دوريات جازان تُحبط تهريب كميات كبيرة من الحبوب المخدرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت دوريات الأمن في جازان، اليوم الأحد، من إحباط عدة عمليات تهريب لكميات كبيرة من الحبوب المخدرة والممنوعات.

وكانت الدوريات الأمنية قد نصبت نقطة تفتيش مفاجئة، تمكنت خلالها من ضبط الممنوعات والمواد المخدرة في نقطة تفتيش مباغتة نصبتها للمهربين في أحد المواقع.

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