توقف الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية بعد ضربة جوية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مطار معيتيقة الدولي

قال مطار معيتيقة الدولي في ليبيا على صفحته بموقع فيسبوك إن الملاحة الجوية توقفت بالمطار الوحيد الذي يعمل بالعاصمة الليبية طرابلس اليوم الأحد بعد ضربة جوية.

ولم يقدم المطار مزيدا من التفاصيل. وتخوض قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر هجوما على طرابلس منذ ثلاثة أشهر.