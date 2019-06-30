سلاح الجو الليبي: أسقطنا طائرة مسيرة "طراز تركي" في مطار معيتيقة

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القاهرة / بنغازي — سبوتنيك. قال آمر غرفة عمليات سلاح الجو الليبي اللواء محمد منفور، إنه أسقط طائرة تركية مسيرة في مطار معيتيقة في طرابلس، اليوم الأحد 30 يونيو / حزيران.

وتوقفت حركة الملاحة بمطار معيتيقة بالعاصمة الليبية طرابلس، إثر توجيه الجيش الليبي ضربة للمطار استهدفت ما وصفها بأنها طائرة مسيرة تركية كانت مجهزة للهجوم على قواته.

وقال بيان للإعلام الحربي للجيش الليبي إن "مقاتلاتنا استهدفت الطائرة التركية طراز "بيرقدار" في أثناء إقلاعها وتدميرها بمهبط (القسم العسكري) بقاعدة معيتيقة العسكرية".

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وتابع البيان أن "هذه الطائرة تم تجهيزها لاستهداف مواقع لقواتنا المسلحة، إلا أن أبطال القوات الجوية كانوا لها بالمرصاد وأصابوا الهدف إصابة دقيقة".

من جانبه، أفادت صفحة مطار معيتيقة الدولي على (فيسبوك) بـ"توقف الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي لحين إشعار آخر إثر استهدافه بضربة جوية".