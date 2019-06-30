ضبط ألغام أمريكية مدفونة بالقرب من الشريط الشائك جنوب سوريا

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وبحسب "سانا"، فإن الجهات المختصة عثرت على "مستودع يحتوي ألغاماً أمريكية الصنع كان مدفونا ضمن أحد مقرات تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي قبيل اندحاره عن المنطقة في قرية المعلقة جنوب القنيطرة على بعد أمتار من الشريط الشائك مع كيان العدو الصهيوني".
© Sputnik . Firas al-Ahmad
ويستمر سقوط المستودعات ومخلفات الإرهابيين من أسلحة وذخائر وأجهزة غربية، كما تواصل الجهات المختصة بالتعاون مع وحدات الجيش المتمركزة في المنطقة والأهالي عمليات تمشيط القرى والبلدات في ريف القنيطرة بعد تطهيرها من الإرهاب.
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