رويترز: توقف الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولى فى العاصمة الليبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مطار معيتيقة الدولى فى ليبيا على صفحته بموقع فيسبوك إن الملاحة الجوية توقفت بالمطار الوحيد الذى يعمل بالعاصمة الليبية طرابلس اليوم الأحد بعد ضربة جوية.
ولم يقدم المطار مزيدا من التفاصيل. وتخوض قوات الجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر هجوما على طرابلس منذ ثلاثة أشهر.
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