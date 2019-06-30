شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 5 مدنيين يمنيين بينهم طفل فى قصف حوثى على مدينة تعز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل 5 مدنيين يمنيين بينهم طفل، اليوم الأحد، في قصف لمليشيا الحوثي استهدف حي سكني وسط مدينة تعز اليمنية.

وقالت مصادر طبية للموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" إن قذيفة مدفعية أطلقتها مليشيا الحوثي المتمركزة في محيط مدينة تعز سقطت في حي حوض الأشراف، ما أسفر عن استشهاد خمسة مدنيين بينهم طفل، وإصابة ستة آخرين.

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وأوضحت المصادر أن جميع الجرحى إصابتهم خطيرة، وتم إسعافهم إلى مستشفى الثورة العام، الذي وجه نداء استغاثة للمواطنين للتبرع بالدم للجرحى.

وبحسب الجيش، تواصل مليشيا الحوثي قصف الأحياء السكنية بمدينة تعز المكتظة بالسكان، وقنص الأهالي متسببة بسقوط قتلى وجرحى من المدنيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.