استهدف فصائل سورية فيما يعتقد أنه قصف صاروخي من التحالف الدولي في ريف حلب

قتل عدد من قيادي تنظيم متشدد فيما يعتقد أنه قصف بصواريخ بعيدة المدى من جانب التحالف الدولي في ريف حلب شمال سورية اليوم الأحد .
وقال مصدر في المعارضة السورية لوكالة الأنباء الألمانية إن "أحد مقرات تنظيم (حراس الدين) المقرب من هيئة تحرير الشام / جبهة النصرة سابقا/ في ريف حلب الغربي تعرض لقصف بصواريخ بعيدة المدى، يعتقد أن مصدرها التحالف الدولي أدت لمقتل وجرح العشرات من عناصر التنظيم بينهم القياديا ن أبو عمر التونسي وأبو دجانة الجزائري وإصابة أبو يحيى الجزائري وأبو ذر المصري وسقوط العشرات من عناصر التنظيم بين قتيلاً وجريح ".
وأكد مصدر في الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية لـ (د.ب.أ) أن "عشرات القتلى سقطوا بين عناصر التنظيم والمدنيين وحدث دمار كبير في ممتلكات المدنيين، ولا زال عدد كبير من المصابين المدنيين وعناصر التنظيم تحت الأنقاض.
واستهدف التحالف الدولي خلال السنوات الماضية عددا من مقرات تنظيمات متشددة في ريف حلب وإدلب بصواريخ بعيدة المدى وطائرات.
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