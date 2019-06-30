تركيا تهدد قوات حفتر في حال لم يتم إطلاق سراح 6 أتراك

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القاهرة — سبوتنيك. وقال بيان للخارجية التركية إن "اعتقال ستة من مواطنينا من قبل الميلشيات غير الشرعية لحفتر في ليبيا هو درب من القرصنة، ننتظر إطلاق سراح مواطنينا بشكل فوري وإلا ستصبح عناصر حفتر هدفا مشروعا لنا".
© AFP 2019 / Abdullah Doma
وكان الجيش الليبي اتهم تركيا بمساندة حكومة الوفاق الوطني المتمركزة في طرابلس عسكريا.
كان الجيش الوطني الليبي أعلن في الرابع من نيسان/أبريل الماضي إطلاق عملية للقضاء على الجماعات المسلحة والمتطرفة التي وصفها بـ "الإرهابية" في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، الذي أعلن ما أسماها "حالة النفير" لمواجهة الجيش واتهم حفتر بـ "الانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015".
وتتمركز في طرابلس حكومة الوفاق المعترف بها، والتي أخفقت في الحصول على ثقة البرلمان القائم بشرق البلاد، ويدعمه الجيش الوطني الليبي، عقب توقيع الاتفاق السياسي في الصخيرات المغربية في 2015.
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