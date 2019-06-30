العسكري السوداني: مستعدون للتفاوض الفوري مع المعارضة

الخرطوم — سبوتنيك. وقال بيان لإعلام المجلس العسكري، اليوم الأحد 30 يونيو / حزيران: "سلم الفريق الركن شمس الدين كباشي، رئيس اللجنة السياسية، الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي، بالقصر الجمهوري، مبعوثي الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا رد المجلس على الورقة الأفريقية الإثيوبية المشتركة".

© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH

وقال الفريق كباشي: "الوثيقة، التي قدمناها للمبعوثين تمثل وجه نظرة المجلس، وهي ورقة تفاوضية أكدنا فيها أن مقترح الاتحاد الأفريقي يشكل قاعدة ممتازة للتفاوض، وأننا جاهزون للتفاوض اعتبارا من اليوم".

وأضاف كباشي، بحسب البيان: "إننا نأمل في حل سياسي شامل باستصحاب الجميع، وفي أقل وقت، وتحت مظلة الاتحاد الأفريقي، وأن أية جهود أخرى يجب أن تكون بالتنسيق معه".

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وكانت قوى الحرية والتغيير، التي تتزعم الاحتجاجات المطالبة بنقل السلطة من المجلس العسكري للمدنيين منذ عزل الرئيس السابق، عمر البشير في نيسان/أبريل الماضي، قد أعلنت عن إطلاق ما أسمته بـ "مليونية مواكب الشهداء وتحقيق السلطة المدنية"، اليوم الأحد.

ووصلت المحادثات بين المجلس العسكريوالمعارضة إلى طريق مسدود في ظل خلافات عميقة بشأن تشكيل المجلس السيادي المنوط به تسيير المرحلة الانتقالية.

واقتحمت قوات نظامية سودانية في الثالث من يونيو / حزيران الجاري ساحة اعتصام القوى المعارضة التي أقامها المحتجون أمام القيادة العامة للجيش بوسط العاصمة الخرطوم وفض اعتصامهم بالقوة، ما أسفر عن وقوع أكثر من 100 قتيل.