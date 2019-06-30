مساعدات غذائية إماراتية جديدة إلى اليمن

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ابوظبي: أعلنت الإمارات أن هيئة الهلال الأحمر قدمت مساعدات غذائية لنحو 10 آلاف شخص في الساحل الغربي في اليمن.

وقال بيان صادر عن الهلال الأحمر إن المساعدات وزعت في الدريهمي والخوخة وموزع.

وبحسب البيان فإن الهلال الأحمر وزع منذ بداية العام الجاري أكثر من 83 ألف سلة غذائية استفاد منها أكثر من نصف مليون يمني.

والإمارات عضو رئيسي في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن منذ آذار/مارس 2015 دعما للقوات الحكومية في مواجهة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.