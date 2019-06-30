دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع ASUS تبدأ غداً في دفع اثنان من نماذج هاتف 6z إلى الأسواق ظهر على التقنية بلا حدود.

أطلقت شركة ASUS هاتف ASUS 6z إلى الأسواق خلال الفترة الماضية بالنموذج الرئيسي المميز بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت، إلا أن الإختيارات الأخرى للذاكرة العشوائية والسعة التخزينية تتوفر غداً في الأسواق في اثنان من النماذج الجديدة للهاتف.

حددت شركة ASUS الأول من يوليو لإطلاق النماذج الأخرى من هاتف ASUS 6z إلى الأسواق، حيث قدمت الشركة الهاتف بثلاثة من النماذج التي تختلف في الذاكرة العشوائية والسعة التخزينية.

ومن المقرر أن يتميز النموذج الرئيسي من هاتف ASUS 6z الذي يتوفر بالفعل الآن في الأسواق بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت، بينما يأتي النموذج الثاني الذي يتوفر في الأسواق غداً بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، ويأتي النموذج الأعلى من الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

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ولقد جاء هاتف ASUS 6z بشاشة LCD بدون نتوء علوي، تتميز بحجم 6.46 إنش وجودة عرض Full HD بلس، كما يتميز الهاتف بأبعاد 92%، ويدعم الهاتف طبقة من زجاج Gorilla Glass 6، كما ينطلق هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon 855، مع نظام تشغيل Android 9.0 Pie وواجهة ZenUI 6.

ويتميز هاتف ASUS 6z بكاميرة قابلة للتدوير مع مستشعر Sony IMX586 رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل ويدعم تقنية Quad Bayer لإنتاج صور بدقة 12 ميجا بيكسل، كما يأتي المستشعر الثاني بدقة 13 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 125 درجة، حيث يدعم تصميم الكاميرة المستخدم بكاميرة أمامية وخلفية في نفس الوقت.

المصدر

هذا الموضوع ASUS تبدأ غداً في دفع اثنان من نماذج هاتف 6z إلى الأسواق ظهر على التقنية بلا حدود.