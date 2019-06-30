شكرا لقرائتكم خبر عن سفير اليمن : ثورة 30 يونيو نقطة انطلاق نحو المستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الدكتور محمد على مارم سفير اليمن فى القاهرة، الشعب المصرى، والقيادة السياسية، بمناسبة حلول ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة .

وقال مارم، إن هذه الثورة العظيمة قد نجحت بما لايقاس في المحافظة على مصر العروبة من الانزلاق في دوامة الفوضى، والعنف كما ومثلت نقطة انطلاق صوب آفاق واسعة ورحبه لإنجاز المشاريع التنموية العملاقه.

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وأضاف السفير مارم، أن الشعب المصرى العظيم، بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما خرج ذلك اليوم، لاستعادة الدولة المصرية ومؤسساتها وترسيخ هيبتها، ودورها الفعال فى بناء الحاضر، وصنع المستقبل فانه جسد ذلك فى مشهد حضارى مهيب وتلاحم وطنى رائع نجح فى نيل إعجاب واحترام دول العالم.

وأكد السفير الدكتور مارم، أن مصر، وهى تستأنف دورها التاريخى والقيادى العربى ستظل الركيزة الأساسية والمحورية للسلام والأمن فى المنطقه وحجر الزاوية فى الدفاع عن المصالح الاستراتيجية العليا للامة العربية.

وأشاد مارم بعمق العلاقات اليمنية المصرية التاريخية المتميزة فى مختلف المجالات، كما أعرب عن خالص الامتنان والتقدير لشعب وقيادة مصر الشقيقة، لمواقفها العروبية الثابتة، والمبدئية إلى جانب الشعب اليمني، وشرعيته الدستورية بقيادة لرئيس عبد ربه منصور هادي ،رئيس الجمهوريه القائد الاعلى للقوات المسلحه متمنيا ان تعود هذه المناسبة الكريمة وقد تحقق لشعب مصر العظيم مايصبو اليه من تقدم وازدهار في مختلف المجالات.