شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تقرر منح مؤسسة (إدهى) الباكستانية جائزة "عيسى لخدمة الإنسانية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس أمناء جائزة "عيسى لخدمة الإنسانية"، برئاسة الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني، رئيس مجلس أمناء الجائزة، منح مؤسسة (إدهي) الخيرية بجمهورية باكستان، جائزة عيسى لخدمة الإنسانية للدورة الرابعة 2018 – 2019، وذلك بعد أن اختارتها لجنة التحكيم الخاصة بالجائزة من بعد عدة مرشحين من مختلف دول العالم.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أن الأمانة العامة للجائزة، بالتعاون مع لجنة التحكيم، أجرت بحثا ميدانيا مكثفاً تناول مواقع عمل المؤسسة والاطلاع على أساليب تقديم خدماتها والتحقق من منجزاتها والمعلومات الواردة في سجلاتها.

وأوضحت الوكالة أن ذلك جاء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس أمناء جائزة عيسى لخدمة الإنسانية، برئاسة الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني رئيس مجلس أمناء الجائزة، بقصر القضيبية بالمنامة، صباح اليوم الأحد، بحضور الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني النائب الأول لرئيس مجلس أمناء جائزة عيسى لخدمة الإنسانية، والشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني عضو مجلس أمناء الجائزة.

وأضافت أن الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة ألقى كلمة بهذه المناسبة، قال فيها "نستذكر بتقدير وإجلال تلك الروح الكريمة الخيرة لسمو الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة والتي أنشأ الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد الجائزة باسم سموه لتبقى شعلة الخير مشتعلة احتفاء بمن يسهم في خدمة البشرية".

وأوضح الشيخ محمد بن مبارك أن مجلس أمناء الجائزة عمل خلال دوراته على استكشاف الأعمال الإنسانية على الساحة الدولية، وبالذات ما هو متميز منها وبعيد عن الأضواء، متابعا "ها نحن اليوم نستكشف جديدا ممن هم جديرون بالاهتمام والدعم والمساندة لنسلط الضوء على الجهود الخيرة التي تضع المحتاجين من البشر كلهم في مرتبة واحدة دون تفريق بين أي نوع".

وأشارت وكالة الأنباء البحرينية أن قيمة الجائزة تبلغ مليون دولار أمريكي، مرفقة بميدالية من الذهب الخالص وشهادة تقديرية عليا، تسلم في احتفالية ملكية كبرى بحضور الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، تقام في شهر نوفمبر 2019 وتحضرها شخصيات عالمية شهيرة إلى جانب وفود رسمية وأهلية.

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وقالت إن ملك البحرين أنشأ هذه الجائزة التي تمنح كل سنتين مرة، في عام 2008، تخليداً لذكرى والده الأمير الراحل، وخص بها المشتغلين في مجال الخدمة الإنسانية ممن تتميز أعمالهم وتتفرد بمنجزات غير عادية.

وذكرت الوكالة أن المؤسسة الفائزة لهذه الدورة هي مؤسسة (إدهي) الخيرية بجمهورية باكستان، والتي تعد أكبر مؤسسة خيرية باكستانية معروفة على النطاق العالمي في مجال الخدمة الإنسانية، ويغطي عملها كل البشر من جميع الملل والأديان والجنسيات دون تفريق، أسسها رجل الأعمال الخيرية عبد الستار إدهي، وهو ناشط اجتماعي وزاهد باكستاني معروف بـ "أبو الفقراء"و"ملاك الرحمة".

ولمؤسسة إدهي ملاجئ للأيتام ملحقة بالمدارس الابتدائية والثانوية ودور للمعاقين والأطفال المشردين، وأخرى للمدمنين على تعاطي المخدرات ومساكن للنساء المعتدى عليهن، وهناك مراكز للأمومة ولتنظيم الأسرة ومعاهد لتدريب الممرضات وبنوك للدم ومستوصف للدرن ومستشفى للسرطان.

وتقدم المؤسسة عدة خدمات طبية، حيث تدير 8 مستشفيات مجانية، وعدة مستشفيات للعيون، ومراكز لمرضى السكر، ووحدات جراحية، ومستشفى صغيراً للسرطان، وعدة مستوصفات متنقلة، فضلاً عن بنكين للدم في كراتشي وحدها.

وقامت المؤسسة بأعمال إغاثية في كل من إفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة القوقاز وشرق أوروبا والولايات المتحدة (أثناء إعصار كاترينا الذي ضرب الولايات المتحدة الأمريكية عام 2005).