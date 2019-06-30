شكرا لقرائتكم خبر عن "العسكرى السودانى" يشدد على ضرورة تشكيل مجلس وزراء مدنى بصورة عاجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان محمد حمدان دقلو ، إن المجلس محايد ويمثل جميع السودانيين وحريص على الثورة. مؤكدا أن المجلس لا يريد أن يكون جزءا من الخلاف ويريد اتفاقا شاملا وليس جزئيا ،مشددا على ضرورة تشكيل مجلس وزراء مدني بصورة عاجله لتسيير أمور البلاد .

وأضاف دقلو - خلال لقاء جماهيري عقده،اليوم الأحد، مع جموع قبائل الكواهلة بمنطقة شوبا بالخرطوم - أن المجلس يتمنى أن يتم اتفاق عاجل يحقق للشعب السوداني ما يستحقه، مؤكدا أن التغيير الذي حدث حقيقي، منوها بأن أي فرد في النظام السابق لم يتورط في فساد أو دماء يمكنه أن ينظم ويعمل في صفوف المواطنين كأي مواطن أخر.

وأوضح إن المجلس العسكري مهمته حماية الناس والثورة السلمية ورعاية معيشة المواطنين ومحاربة أي شخص يتاجر باسم الناس وقوت الشعب ..متمنيا أن يتحقق سلام شامل وعادل لا يقصي أحدا، فلا نريد أن يتم اتفاق وتخرج بعده مظاهرات إلى الشارع.

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وعلى الجانب الآخر، خرجت اليوم مظاهرات حاشدة من جموع الشعب السوداني بمدينة الخرطوم العاصمة وعدد من المدن الأخرى للمطالبة بتسليم السلطة لحكومة مدنية.

وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير دعت إلى مظاهرة مليونية اليوم مؤكدة أنها ستتوجه إلى منازل شهداء الثورة.

ونفى القيادي لقوى التغيير نور الدين بابكر في تصريح صحفي دعوتهم للمتظاهرين للتوجه إلى مقر وزارة الدفاع أو القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم .