شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية التونسية: ضبط 3 آفارقة حاولوا دخول البلاد بطريقة غير شرعية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم،الأحد، أن دورية تابعة لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بـ"مدنين" ضبطت 3 أشخاص من جنسيات إفريقية مختلفة أثناء محاولتهم اجتياز الحدود الليبية باتجاه الأراضى التونسية بطريقة غير شرعية.
وأوضحت الوزارة - فى بيان لها - أن النيابة العامة أمرت بتحرير محضر ضدهم؛ لدخولهم الأراضى التونسية بطريقة غير قانونية واتخاذ ما يلزم بشأنهم.
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