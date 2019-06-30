شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية التونسية: ضبط 3 آفارقة حاولوا دخول البلاد بطريقة غير شرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم،الأحد، أن دورية تابعة لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بـ"مدنين" ضبطت 3 أشخاص من جنسيات إفريقية مختلفة أثناء محاولتهم اجتياز الحدود الليبية باتجاه الأراضى التونسية بطريقة غير شرعية.

وأوضحت الوزارة - فى بيان لها - أن النيابة العامة أمرت بتحرير محضر ضدهم؛ لدخولهم الأراضى التونسية بطريقة غير قانونية واتخاذ ما يلزم بشأنهم.