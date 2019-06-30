ثلاثة جرحى بإطلاق نار على موكب وزير شؤون النازحين اللبناني في جبل لبنان

بيروت/القاهرة — سبوتنيك. وقال الغريب، في تصريحات للوكالة الوطنية للإعلام، إن مسلحين أطلقوا النار على موكبه وكان هو من ضمن الموكب، مشيرا إلى أنه أصيب في خلال الحادث 3 من مرافقيه، أحدهم إصابته حرجة.

وقال الغريب، بحسب الوكالة، "كنا في طريقنا في منطقة قبر شمون وفوجئنا بوابل من الرصاص."