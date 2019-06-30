حميدتي: مندسون يطلقون النار على المتظاهرين وقوات الدعم السريع

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القاهرة — سبوتنيك. وقال حميدتي، في خطاب شعبي بمحافظة شرق النيل، اليوم الأحد 30 يونيو / حزيران: "حذرنا أمس من أن القوات مهمتها حماية المسيرة، لكننا لا نضمن المندسين".

وتابع: "هناك قناصين ضربوا 3 من عساكر الدعم السرع ونحو 5 أو 6 من المواطنين أمام السلاح الطبي ومركز الشباب"، في إشارة محتملة لمنشآت بالخرطوم.

واستطرد: "القناصون، الذين يضربون الناس من أول التغيير، وحتى الآن إن شاء الله سنقبض عليهم ونقدمهم للعدالة".

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وكانت قوى الحرية والتغيير، التي تتزعم الاحتجاجات المطالبة بنقل السلطة من المجلس العسكري للمدنيين منذ عزل الرئيس السابق، عمر البشير في نيسان/أبريل الماضي، قد أعلنت عن إطلاق ما أسمته بـ "مليونية مواكب الشهداء وتحقيق السلطة المدنية"، اليوم الأحد.

ووصلت المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة إلى طريق مسدود في ظل خلافات عميقة بشأن تشكيل المجلس السيادي المنوط به تسيير المرحلة الانتقالية.

واقتحمت قوات نظامية سودانية في الثالث من يونيو / حزيران الجاري ساحة اعتصام القوى المعارضة التي أقامها المحتجون أمام القيادة العامة للجيش بوسط العاصمة الخرطوم وفض اعتصامهم بالقوة، ما أسفر عن وقوع أكثر من 100 قتيل.