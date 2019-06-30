التحالف العربي يعترض طائرتين مسيرتين للحوثيين

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة قال التحالف العسكري الذي تقوده الرياض انه تم السبت اعتراض طائرتين مسيرتين اطلقهما الحوثيون باتجاه جنوب قال التحالف العسكري الذي تقوده الرياض انه تم السبت اعتراض طائرتين مسيرتين اطلقهما الحوثيون باتجاه جنوب السعودية في أحدث هجوم بإطار سلسلة هجمات على المملكة. وأشار التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية إلى أن الطائرة الأولى اطلِقت باتجاه جازان فيما اطلقِت الثانية باتجاه منطقة سكنية في عسير. ولم يتحدث التحالف عن أضرار أو إصابات. وكان الحوثيون قد أعلنوا بوقت سابق من اليوم نفسه عن هجمات بطائرات بدون طيار على مطاري جازان وأبها عاصمة عسير، على ما افادت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة لهم. اقرأ أيضاً : السعودية تسقط طائرة "مسيّرة" أطلقها الحوثيون باتجاه منطقة سكنية ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعاً بين المتمرّدين الحوثيين والقوّات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً. وقد تصاعدت حدّة هذا النزاع مع تدخّل تحالف عسكري بقيادة السعودية في آذار/مارس 2015 دعمًا للحكومة. وتسبّب هذا النزاع بمقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم عدد كبير من المدنيين، بحسب منظمات إنسانية مختلفة. وتأتي هجمات الحوثيين الأخيرة في وقت يخيّم التوتر بين إيران والولايات المتحدة على المنطقة، مع تعرّض ناقلات نفط لهجمات في بحر عمان. وقالت الولايات المتحدة إنّ إيران تقف خلف هذه الهجمات، لكنّ طهران نفت أي ضلوع لها.

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