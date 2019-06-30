العسكري السودانى يسلم المبعوثين الأفريقى والإثيوبى رده على "المبادرة المشتركة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم،الأحد، المبعوث الإفريقي محمد الحسن ليباد، والإثيوبي محمود درير، رده على المبادرة الإفريقية - الإثيوبية المشتركة.
وذكرت ذلك قناة "العربية" الإخبارية في نبأ عاجل لها، دون الإشارة لمزيد من التفاصيل.
وتنص المبادرة الإفريقية - الإثيوبية المشتركة على أن يتكون المجلس السيادي من 7 مدنيين تختارهم "قوى الحرية والتغيير" و7 عسكريين، والعضو الـ 15 مدني يتفق عليه الطرفان، وأن تختار "قوى الحرية والتغيير" رئيس وزراء ومجلس وزاري، وأن يتم التوقيع وتشكيل الحكومة بعد موافقة الطرفين، وتنص أيضا على تعليق المباحثات فيما يخص المجلس التشريعي إلى ما بعد التوقيع على الاتفاق وتشكيل الحكومة.
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