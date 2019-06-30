شكرا لقرائتكم خبر عن "رويترز": متظاهرون سودانيون يتوجهون إلى مبنى وزارة الدفاع في الخرطوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة "رويترز" إن آلاف السودانيين توجهوا إلى وزارة الدفاع في الخرطوم، اليوم الأحد، لمطالبة الجيش بتسليم السلطة للمدنيين بينما أطلقت قوات الأمن النار في الهواء .

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