المجلس الانتقالى فى السودان يؤكد: مهمتنا حماية الشعب والثورة السلمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد حمدان "حميدتى"، نائب رئيس المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان، أن المجلس سيحمى المتظاهرين، محذرا من "المندسين" فى تلك التظاهرات. وشدد "حميدتى"، فى كلمة أمام حشد من أنصاره بالعاصمة الخرطوم اليوم الأحد، على أن مهمة المجلس العسكرى حماية الشعب والثورة السلمية، معربا عن أمله فى التوصل الى اتفاق عادل وشامل مع قوى الحرية والتغيير ينهى الأزمة ويمثل الشعب السودانى.

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