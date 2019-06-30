الحبس المؤقت لمجاهد جزائرى بتهمة إضعاف الروح المعنوية للجيش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمر قاضى التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة، اليوم الأحد، بإيداع المجاهد لخضر بورقعة رهن الحبس المؤقت بتهمتى إضعاف الروح المعنوية للجيش وإهانة هيئة نظامية.

وبورقعة هو أحد مجاهدي ثورة التحرير الجزائرية، وشغل منصب قائد الولاية الرابعة إبان الثورة.

وقال بيان لوكيل الجمهورية بمحكمة بئر مراد رايس، "تم بتاريخ اليوم تقديم المشتبه فيه لخضر بورقعة أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس الذي، بعد سماعه، أحال ملف الإجراءات إلى قاضي التحقيق بتهمتي المساهمة وقت السلم في مشروع الغرض منه إضعاف الروح المعنوية للجيش إضرارا بالدفاع الوطني وإهانة هيئة نظامية، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها قانونا.

وأوضح البيان أن قاضي التحقيق بعد سماعه للمتهم أصدر أمرا بإيداعه الحبس المؤقت. وذكرت وسائل إعلام جزائرية أن سبب الاتهام هو أن بورقعة وصف الجيش الجزائري بالمليشيات.

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