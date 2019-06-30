شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تكمل أسبوعها الأول بلا إنترنت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكمل موريتانيا اليوم الأحد، أسبوعها الأول بدون خدمات الإنترنت التى تم قطعها ، اثر احتجاجات أعقبت تنظيم الانتخابات الرئاسية.
وقطعت خدمات الانترنت عن الهواتف ظهر الأحد 24 يونيو، قبل أن تقطع بالكامل يوم الثلاثاء، وفقُا لوكالة الأنباء المورتيانية.
وقبل يومين عادت خدمة الانترنت إلى بعض المستخدمين تتقدمهم المؤسسات التجارية والسفارات، وذلك بعد سلسلة إجراءات للحصول من السلطة على إذن تزويدهم بالخدمة.
وتسبب الانقطاع الكامل لخدمة الإنترنت في توقف تحديث المواقع الإلكترونية لمؤسسات الإعلام الرسمي، قبل أن تعود للعمل مع العودة الجزئية للخدمة.
كما تسبب فى خسائر بعدد من المؤسسات التجارية المرتبة بشراكات خارجية، وخصوصا في قطاع وكالات السفريات.
فيما شكت الجاليات الموريتانية بالخارج من تأثير انقطاع الخدمة على التواصل مع ذويهم داخل الوطن.
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