قوات_الاحتلال تعتقل عشرة فلسطينيين في #القدس_المحتلة

الخليج - واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، عشرة فلسطينيين من القدس المحتلة، وحولتهم إلى مراكز تابعة لها للتحقيق معهم.

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس، بأن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة فلسطينيين من العيساوية، بينما اعتقلت تلك القوات خلال اقتحامها بلدة أبو ديس فلسطيني وولده، كما اعتقلت شابا فلسطينيا من مفترق بلدة عناتا شمال شرق القدس.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشابين حيدر وعلاء درباس من مستشفى المقاصد في القدس، وذلك بعد اقتحام المستشفى وتفتشيه بدعوى البحث عن شاب مصاب.