ثورة بركانين في بابوا غينيا الجديدة تجبر 15 ألفا على الفرار من منازلهم

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الخليج - واس
فر ما يقارب 15 ألف شخص من منازلهم نتيجة ثوران بركانين في بابوا غينيا.
وأوضح الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أن 3775 شخصا فروا بسبب ثورة بركان مانام و11047 شخصًا بسبب ثورة بركان أولاون حتى اليوم ولجأوا إلى مراكز إيواء.
وثار بركان جبل أولاون في جزيرة نيو بريتن بشمال شرق البلاد الأربعاء الماضي, وارتفع على إثره الرماد نحو 18 كيلومترا في الهواء فيما ثار بركان جبل مانام القريب منه يوم الجمعة وسالت الحمم البركانية الخطرة على منحدراته.
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