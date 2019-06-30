شكرا لقرائتكم السلطة الفلسطينية تطلق سراح رجل أعمال شارك في ورشة المنامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الخليل (الضفة الغربية) - أ ف ب | منذ ساعة في 30 يونيو 2019 - اخر تحديث في 30 يونيو 2019 / 16:38

أطلقت السلطة الفلسطينية سراح رجل أعمال اعتقلته أمس السبت على خلفية مشاركته في المؤتمر الاقتصادي الذي عقد قبل أيام في البحرين لمناقشة الخطة الأميركية للسلام، وفق ما أفاد مصدر من عائلته الأحد.



وقال المصدر من عائلة رجل الأعمال صلاح أبو ميالة إنه اعتقل السبت قبل أن يطلق سراحه مساء اليوم ذاته بعد مشاركته في مؤتمر البحرين الاقتصادي الذي قاطعته السلطة الفلسطينية.

ورفضت عائلة أبو ميالة، وهو رجل سبعيني من مدينة الخليل في الضفة الغربية ويعاني من مشاكل صحية، التعليق على مسألة اعتقاله، واكتفت بتأكيد عودته إلى منزله.

وقال مصدر أمني فلسطيني في وقت سابق إن السلطة الفلسطينية قررت اعتقال كل فلسطيني شارك في أعمال ورشة المنامة الاقتصادية.

غير أن بعض الفلسطينيين الذين لم يعرف عددهم بالتحديد، شاركوا في المؤتمر بصفة فردية، وبينهم ابو مياله ورجل الأعمال أشرف الجعبري الذي أثار جدلا بين الفلسطينيين بسبب علاقاته مع الاسرائيليين.

بدوره، تطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قبيل الاجتماع الأسبوعي للحكومة الأحد إلى قضية أبو ميالة.

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وقال: «أطلق سراح أبو ميالة الذي ارتكب جريمة وحيدة من خلال مشاركته في مؤتمر اقتصادي يهدف إلى دفع عجلة الاقتصاد الفلسطيني». ووفق رئيس الوزراء فإن إطلاق سراح أبو ميالة تم «بسبب ضغوط أميركية».

وأضاف نتانياهو «الشيء الوحيد الواضح هنا أن الفلسطينيين مصممون على استمرار الصراع بأي ثمن حتى لو كان على حساب رفاهية الفلسطينيين».

وأضاف: «على النقيض من ذلك، نحن نواصل مساعينا لتطوير العلاقات مع العالم العربي، بما في ذلك اليوم، وهذا يخدم الجميع».

من جهته، رحب موفد الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات عبر صفحته على موقع تويتر، بإطلاق سراح أبو ميالة.

وأشار إلى أن البيت الأبيض يتطلع إلى مزيد من النقاشات مع أولئك الذين حضروا ورشة العمل و»أي شخص آخر يريد مستقبلا أفضل للفلسطينيين».

وتتهم السلطة الفلسطينية التي جمدت علاقاتها مع واشنطن عقب الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل أواخر العام 2017، الفريق الذي عينه ترامب لوضع خطة السلام برئاسة صهره جاريد كوشنر بالانحياز الكامل لاسرائيل.