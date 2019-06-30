مقتل شاب سوداني بالرصاص تزامنا مع احتجاجات للمعارضة

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وبحسب لجنة أطباء السودان المركزية، "ارتقى قبل قليل الشهيد محمد —عشريني- بمدينة عطبرة، إثر إصابته برصاصة في الصدر".
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ووصلت المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة إلى طريق مسدود في ظل خلافات عميقة بشأن تشكيل المجلس السيادي المنوط به تسيير المرحلة الانتقالية.
واقتحمت قوات نظامية سودانية في الثالث من حزيران/يونيو الجاري ساحة اعتصام القوى المعارضة التي أقامها المحتجون أمام القيادة العامة للجيش بوسط العاصمة الخرطوم وفضت اعتصامهم بالقوة، ما أسفر عن وقوع أكثر من 100 قتيل.
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