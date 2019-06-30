قطر تضخ ملايين إضافية في لبنان

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© REUTERS / POOL
يذكر أن لبنان يعاني من أحد أعلى معدلات الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم وكذلك من الركود في النمو الاقتصادي.
وقال المصدر للوكالة "أبدت قطر على الدوام التزاما تجاه تقوية علاقاتها مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة. لذا قررت استثمار 500 مليون دولار في الاقتصاد اللبناني، بما في ذلك شراء سندات حكومية لبنانية. اشترينا بعض السندات. باقي الاستثمارات ستجري كما هو مخطط له مع الحكومة اللبنانية".
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