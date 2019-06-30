دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع شاومي تقدم هاتف Mi CC9 بميزة Mimoji مع آداء مميز للتصوير في الإضاءة المنخفضة ظهر على التقنية بلا حدود.

ينطلق هاتف Mi CC9 خلال أيام مع ميزة Mimoji التي تدعم التخصيص بمجموعة من الأدوات، كما تدعم شاومي هذا الإصدار بميزة التصوير في الإضاءة المنخفضة بأفضل آداء.

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تستعد شاومي لإطلاق إصدارها الأول من سلسلة هواتف Mi CC الجديدة بعد يومين، حيث تركز في هذه السلسلة بشكل خاص على تطبيق الكاميرة، ومن جديد قدمت العملاق الصيني مزيد من التفاصيل حول مميزات الإصدار القادم Mi CC9.

وتدعم شاومي هذا الإصدار بميزة Mimoji التي تحاكي ميزة Animoji التي قدمت من ابل في هواتف الأيفون، أو ميزة AR Emoji التي قدمت من سامسونج.

حيث تؤكد شاومي على أنها تقدم ميزة Mimoji مع أدوات للتخصيص تضم 165 من قصات الشعر، والوجوه إلى جانب الإكسسوارات للإختيار من بينها وتخصيص الشكل المفضل للمستخدم، على أن تدعم هذه الميزة الصور الثابتة أو تسجيل الفيديو.

كما تقدم شاومي Mi CC9 Meitu في مؤتمر CC9 القادم، على أن يدعم تقنية الذكاء الإصطناعي في نمط تصوير portrait لدعم أعلى آداء في التصوير في الإضاءة المنخفضة.

يذكر أن شاومي إستعرضت في مقطع الفيديو تقنية التصوير في الإضاءة المنخفضة مع كاميرة هاتف Mi CC9 المميزة بدقة 32 ميجا بيكسل وقارنتها مع ميزة التصوير في الإضاءة المنخفضة بكاميرة السيلفي لهاتف iPhone، حيث قدم إصدار شاومي Mi CC9 أفضل آداء في تصوير portrait في الإضاءة المنخفضة بتفاصيل أكثر دقة وسطوع أعلى.

المصدر

هذا الموضوع شاومي تقدم هاتف Mi CC9 بميزة Mimoji مع آداء مميز للتصوير في الإضاءة المنخفضة ظهر على التقنية بلا حدود.