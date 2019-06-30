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مدفعية الجيش اليمنى تدمر تعزيزات لميليشيا الحوثى بمحافظة حجة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهدفت مدفعية الجيش اليمنى، اليوم الأحد، تعزيزات وتحركات لميليشيا الحوثى فى عدة مديريات شمال محافظة حجة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر عسكرى قوله، إن مدفعية الجيش اليمنى شنت قصفا مدفعيا على تحركات لميليشيا الحوثى فى قرى (بنى هلال) و(وادى الشعاب) و(بنى علي) جنوب مديرية حرض، وقرى (برمان) و(مزارع الجر) بمديرية عبس، و(شعب الدوش) و(جبل الحصن) بمديرية مستبأ، ما أسفر عن تدمير معدات وآليات عسكرية حوثية، وسقوط قتلى وجرحى فى صفوف الميليشيا.

وفى السياق ذاته، نفذت مقاتلات التحالف العربي، اليوم، غارة جوية دمرت طقما عسكريا جنوب مزارع الجر الواقعة جنوب غرب مديرية عبس بمحافظة حجة.

 

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