شكرا لقرائتكم البحرين: إلغاء سحب جنسية 92 شخصاً شكلوا حزباً لصالح إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 21 دقيقة في 30 يونيو 2019 - اخر تحديث في 30 يونيو 2019 / 16:10

المنامة – أ ف ب - قضت محكمة الاستئناف البحرينية اليوم (الأحد) بإلغاء سحب جنسية 92 شخصاً من أصل 138 صدرت بحقّهم في نيسان (أبريل) الماضي أحكام بالسجن وسحب الجنسية بعدما دينوا بتشكيل حزب بأمر من إيران، حسبما أفاد مصدر قضائي لوكالة «فرانس برس».



وأيّدت محكمة الاستئناف أحكام السجن الصادرة بحق جميع المتّهمين الـ138، على أن تصدر محكمة التمييز في وقت لاحق حكماً نهائياً في القضية التي شملت أكبر مجموعة من الأشخاص يتم الحكم عليهم وتجريدهم من جنسيتهم في محاكمة واحدة منذ بداية الدعاوى القضائية بعد احتجاجات عام 2011.