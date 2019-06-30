شكرا لقرائتكم إسرائيل تعتقل وزيرًا فلسطينيًا في القدس المحتلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القدس (المحتلة) - أ ف ب | منذ 32 دقيقة في 30 يونيو 2019 - اخر تحديث في 30 يونيو 2019 / 15:49

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية اليوم الأحد وزيرا في السلطة الفلسطينية واستجوبته، فيما أكد مصدر مقرب من الوزير أن اعتقاله تم من منزله في القدس الشرقية.



وقال الناطق باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفيلد إن وزير شؤون القدس في السلطة الفلسطينية فادي الهدمي اعتقل وتم استجوابه «لنشاطاته في القدس».

وصرح مصدر مقرب من الوزير أن اعتقال الهدمي جاء على الأرجح بسبب نشاطاته الأخيرة في المدينة والتي شملت مرافقته للرئيس التشيلي سيبستيان بينيرا في زيارته للمسجد الأقصى.

ووفق المصدر فإن «قوة كبيرة من شرطة واستخبارات الاحتلال دهمت منزل الوزير (...) وقامت بعمليات تفتيش في منزله ومصادرة أجهزة الهواتف النقالة الخاصة به».

وتمنع السلطات الإسرائيلية أي مظاهر سيادية للسلطة الفلسطينية في القدس.

ورافق وزير شؤون القدس الرئيس التشيلي في جولته التي وصفها مصدر رسمي في الوفد حينها بأنها «خاصة».

وأثارت زيارة بينيرا للمسجد غضب إسرائيل التي احتجت عليها واعتبرت أنها تمثل انتهاكا للقواعد والتفاهمات السابقة مع سانتياغو بشأن زيارة الرئيس.

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ويعتبر مجمع الأقصى، بين أكثر المواضيع المثيرة للحساسيات في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأشار مهند جبارة محامي الهدمي في بيان إلى أن «الوزير يخضع للتحقيق (...) في مركز تحقيق المسكوبية».

ووفق المحامي، فإن «التحقيق يدور حول ادعاء الشرطة الإسرائيلية أن الهدمي مس بالسيادة الإسرائيلية في القدس في الأسبوع الأخير».

ويتزامن اعتقال الوزير مع مواجهات «عنيفة» تشهدها القدس.

وقال روزنفيلد في بيان «واصلت الشرطة الإسرائيلية التعامل مع أعمال الشغب والاضطرابات في أحياء عدة بعدما ألقيت الحجارة وأطلقت الألعاب النارية باتجاه الضباط».

ووفق روزنفيلد أصيب اثنين من الضباط خلال المواجهات التي أدت إلى اعتقال ستة فلسطينيين.

واندلعت المواجهات الخميس بعد إطلاق القوات الإسرائيلية النار على فلسطيني يبلغ من العمر 20 عاما في بلدة «العيسوية» بالقدس الشرقية، متهمة إياه بإلقاء الألعاب النارية باتجاه القوات.

وتوفي الشاب محمد عبيد متأثرا بجراحه وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.