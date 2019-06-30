محمد بن سلمان يزور متحف هيروشيما التذكاري للسلام (صور)

واطلع على الصور التي تظهر مدينة هيروشيما قبل تعرضها للقصف بقنبلة ذرية وبعد ذلك في عام 1945، والدمار الكبير الذي أحدثته آنذاك.
كما شاهد العديد من الصور، التي تظهر تاريخ المدينة قبل وبعد الحرب العالمية الثانية، بالإضافة إلى بعض الصور من العصر الذري والجهود من أجل السلام الدولي، ونماذج توضح الأضرار التي لحقت بالمدينة، وبعض الشواهد المادية مثل الملابس والساعات، والأمتعة الشخصية الأخرى التي كان يرتديها ضحايا القنبلة، بالإضافة إلى الحياة في المدينة بعد تطورها.
كما أنه التقى إحدى الناجيات من الحرب والقنبلة النووية، حيث تحدثت إليه عن تجربتها قبل وبعد سقوط القنبلة الذرية.
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