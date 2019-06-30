لوحة ترحيب إسرائيلية في باحة الكعبة تثير ضجة في السعودية... وتل أبيب تعلق

وأعاد أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نشر تلك الصورة التي تظهر عبارة "شبات شالوم"، مكتوبة بحروف انجليزية، وهي تعني "يوم السبت المبارك" باللغة العبرية، على حسابه في "تويتر".

وقال: "تحية عطرة مني شخصيا إلى الصديق الذي تمنى لنا "شبات شالوم" من باحة الكعبة المشرفة".

ونشر الحساب "إسرائيل بالعربية"، الذي تديره وزارة الخارجية الإسرائيلية، في "تويتر" الصورة نفسها، وقالت إن تل أبيب تلقتها من أحد الحجاج، ووصفتها بأنها "رسالة جميلة تعبر عن الأخوة والسلام".

​كما علق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على هذه الصورة في "تويتر"، قائلا إنها التحية اليهودية داخل الحرم المكي، "ما أجمل التعايش والاحترام المتبادل".

​ولا تستطيع وكالة "سبوتنيك" التأكد من صحة هذه الصورة وتاريخ التقاطها.