إغلاق أولى الجولات الاستثمارية لصالح شركة ضاد دون الإفصاح عن قيمتها المالية.
أعلنت مجموعة رائد فينتشرز الاستثمارية عن قيادتها لجولة استثمارية لشركة ضاد صاحبة منصة القصص والحكايا والكتب المسموعة، وذلك بمشاركة صندوق Vision Ventures، 500 Startups، وعدد من المستثمرين الأفراد من مؤسسة OQAL عُقال، والشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC).
ويهدف الاستثمار الجديد إلى التوسع في مجال الترفيه الصوتي أكثر من أي وقت مضى، خاصة مع تزايد الاهتمام بهذا النوع من المحتوى، كما يهدف ايضًا لتطوير تجربة المستمعين للمحتوى الصوتي في جميع أنحاء الوطن العربي.
وتوفر المنصة مجموعة واسعة من المحتوى الصوتي من كتب وقصص، وقد لاقت نجاحًا لافتًا خلال الفترة الماضية.
يُشار أن المستثمرين وكذلك شركة ضاد لم يعلنوا عن أي تفاصيل حول قيمة الجولة الاستمثارية الأولى للشركة.
المصدر:
قادت #رائد_فنتشرز الجولة الاستثمارية الأولى لشركة ضاد @Dhad_sa بمشاركة كل من @VisionVCco @500StartupsMENA وعدد من المستثمرين الأفراد من @OqalOrg بدعم @SVC_SA— RAED VENTURES 🇸🇦 (@RaedVC) June 29, 2019
يهدف الاستثمار إلى التوسع في مجال الترفيه الصوتي بشكل أكبر وتطوير تجربة فريدة للمستمعين في كل أنحاء الوطن العربي pic.twitter.com/3JFj9z9oxF
إقرأ أيضًا:
فودكس (Foodics) تغلق جولة استثمارية جديدة تهدف للتوسع في التقنية المالية
“موبايلي فينتشرز ” تستثمر في (دكان أفكار) كأول استثمار في شركة سعودية ناشئة
ضاد .. منصة عربية للكتب الصوتية
إتش تي سي تكشف عن هاتف “بولت” بهيكل معدني مضاد للماء
اكتشاف ثغرة في مضاد الفيروسات من Symantec على كل أنظمة سطح المكتب
أكثر من 100 إختصاصي رائد في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قمة عرب نت 2012
أكثر من 100 إختصاصي رائد في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قمة عرب نت 2012
التدوينة شركة ضاد تُنهي جولتها الاستثمارية الأولى بقيادة رائد فينتشرز ظهرت أولاً على عالم التقنية.
كانت هذه تفاصيل خبر شركة ضاد تُنهي جولتها الاستثمارية الأولى بقيادة رائد فينتشرز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.