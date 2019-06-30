دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة شركة ضاد تُنهي جولتها الاستثمارية الأولى بقيادة رائد فينتشرز

إغلاق أولى الجولات الاستثمارية لصالح شركة ضاد دون الإفصاح عن قيمتها المالية.

أعلنت مجموعة رائد فينتشرز الاستثمارية عن قيادتها لجولة استثمارية لشركة ضاد صاحبة منصة القصص والحكايا والكتب المسموعة، وذلك بمشاركة صندوق Vision Ventures، 500 Startups، وعدد من المستثمرين الأفراد من مؤسسة OQAL عُقال، والشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC).

ويهدف الاستثمار الجديد إلى التوسع في مجال الترفيه الصوتي أكثر من أي وقت مضى، خاصة مع تزايد الاهتمام بهذا النوع من المحتوى، كما يهدف ايضًا لتطوير تجربة المستمعين للمحتوى الصوتي في جميع أنحاء الوطن العربي.

وتوفر المنصة مجموعة واسعة من المحتوى الصوتي من كتب وقصص، وقد لاقت نجاحًا لافتًا خلال الفترة الماضية.

يُشار أن المستثمرين وكذلك شركة ضاد لم يعلنوا عن أي تفاصيل حول قيمة الجولة الاستمثارية الأولى للشركة.

المصدر:

قادت #رائد_فنتشرز الجولة الاستثمارية الأولى لشركة ضاد @Dhad_sa بمشاركة كل من @VisionVCco @500StartupsMENA وعدد من المستثمرين الأفراد من @OqalOrg بدعم @SVC_SA



يهدف الاستثمار إلى التوسع في مجال الترفيه الصوتي بشكل أكبر وتطوير تجربة فريدة للمستمعين في كل أنحاء الوطن العربي pic.twitter.com/3JFj9z9oxF — RAED VENTURES 🇸🇦 (@RaedVC) June 29, 2019

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التدوينة شركة ضاد تُنهي جولتها الاستثمارية الأولى بقيادة رائد فينتشرز ظهرت أولاً على عالم التقنية.