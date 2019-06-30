شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تحقق مع أصحاب صفحات روجوا لشائعة وفاة "السبسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع"ميديا بلوس" التونسى، أن أجهزة الأمن فتحت التحقيق فى نحو 120 صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى، روجت لشائعة وفاة الرئيس التونسى قايد السبسى، بالإضافة إلى نشرها أخبار متضاربة بهدف إحداث البلبلة فى البلاد.

وأشار مصدر أمنى للموقع، إلى انه تم الكشف عن هوية أصحاب هذه الصفحات، ومن ورائهم، وتبين تورط 70 صفحة منهم فى تلقى تمويلات من الداخل والخارج، وتورط بعض رجال الأعمال فى دعم هذه الصفحات المشبوهة.