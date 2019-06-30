شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: يهدد بشن عملية عسكرية فى غزة بحجة وقف التدهور الأمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته قد تضطر لشن عملية عسكرية جديدة في قطاع غزة حال استمرار التدهور الأمني- على حد زعمه.

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وأضاف نتنياهو في كلمة ألقاها في افتتاحية الجلسة الأسبوعية للحكومة أنه يفهم مشكلة مستوطنى غلاف غزة، مشيرًا إلى إمكانية القيام بعملية عسكرية في القطاع وفقًا للتطورات.

وتابع: "لا أهتم بنصائح من يسمون أنفسهم الخبراء الذين يُملون علينا ما نفعل وهم ذاتهم لم يفعلوا شيئًا يوم كانوا في موقع صنع القرار، وسيكونون أول من يهاجمنا إذا ما خرجنا لعملية عسكرية، تلك العملية التي من الممكن أن نضطر للقيام بها".