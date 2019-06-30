شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الفلسطينى: الاحتلال الإسرائيلى يستهدف كل من يعمل لأجل القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، إن الاحتلال الإسرائيلى يستهدف أى فلسطينى يعمل من أجل القدس وأهلها، مشددًا على أن الحكومة ستبقى ملتزمة بواجبها تجاه المدينة المقدسة وسيستمر نشاطها التنموى فيها وكذلك متابعة شؤون أهلها اليومية.

وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني، فى تصريح اليوم الأحد، بالإفراج الفورى عن وزير شئون القدس فادى الهدمي، الذى اعتقلته قوات الاحتلال فجر اليوم، بعد مداهمة منزله فى مدينة القدس.

وقال إن الهدمى منذ تسلمه مهامه عمل بكل إيمان وعزيمة لخدمة مدينته وأهلها، وسعى بكل طاقته لاستنهاض روح الشراكة بالقدس والتشبيك بين مكوناتها، وتنفيذ مشاريع لمواجهة التحديات التى يعيشها المقدسيون والحفاظ على هوية المدينة.

وطالب المجتمع الدولى ودول الاتحاد الأوروبى بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الوزير المعتقل، وإدانة سياسات الاحتلال فى المدينة المقدسة والمحاولات المستمرة لتهويدها وتزوير هويتها، مؤكدًا أن هذه الانتهاكات للاتفاقيات الموقعة والقانون الدولى تدمر أى فرصة مستقبلية للخوض فى عملية سياسية.

كما استنكر رئيس الوزراء حملة التنكيل الجماعى التى تنفذها قوات الاحتلال بشكل يومى تجاه سكان العيسوية فى القدس، والتى أدت أمس الأول لاستشهاد شاب مقدسى وإصابة واعتقال العشرات.

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كانت قوات الاحتلال الإسرائيلى قد اعتقلت وزير شئون القدس فادى الهدمي، و23 مواطنا فلسطينيا آخر من محافظات الضّفة الغربية.

ومن جانبه، أوضح نادى الأسير -فى بيان اليوم- أن قوات الاحتلال اعتقلت وزير شئون القدس ضمن حملة اعتقالات تشنّها على مدينة القدس منذ ثلاثة أيام، طالت 23 مواطنًا.. مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت 16 مواطنًا من القدس الليلة الماضية، و3 مواطنين من محافظة الخليل، إضافة إلى مواطنين اثنين من كل من محافظة أريحا، وبيت لحم.

من جانبها، نقلت وكالة أنباء (معا فلسطينية) عن عوض عوض مسؤول العلاقات العامة والإعلام فى وزارة القدس، قوله "إن قوات الاحتلال برفقة أفراد من المخابرات اقتحمت منزل وزير القدس فادى الهدمي، فى حى الصوانة بمدينة القدس، واقتادته لمركز المسكوبية".

وقال وكيل الوزير المحامى مهند جبارة "إن اعتقال وزير القدس يندرج تحت ما تسميه إسرائيل الإخلال بسيادتها على خلفية مرافقته للرئيس التشيلى الأسبوع الماضى فى جولته بالمسجد الأقصى".. مضيفًا "أن إسرائيل تحاول ابتزاز الوزير سياسيًا فى وقت رضخت فيه السلطات الإسرائيلية لموجة التحريض من قبل المستوطنين وأقطاب اليمين المطالبة باعتقاله والتى حاولت اعتراض طريقه أثناء مرافقته للرئيس التشيلي".

من جانبه، أدان المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم -فى تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية- اعتقال الهدمي، مطالبًا بالإفراج الفورى والعاجل عنه.. واصفًا اعتقال الوزير الهدمى بأنه ذروة الهجمة الشرسة التى تستهدف المدينة المقدسة ويندرج فى إطار عمليات التّضييق والملاحقة لكافة النشاطات والفعاليات المقدسية.