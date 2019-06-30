“الصحة” تقدم 5 نصائح لتجنّب الإصابة بدوار السفر

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صحيفة الخليج الالكترونية
قدّمت وزارة الصحة عدة نصائح للمسافرين لتجنّب الإصابة بدوار السفر، موضحةً الأعراض المصاحبة وطرق الوقاية منها.
وأوضح مكتب “صحة جدة” من خلال تغريدة له بـ “تويتر”، بأنه يوجد 3 أعراض شائعة مصاحبة لدوار السفر وهي: الشعور بالدوخة والغثيان والقيء وحدوث شحوب في الجلد.
واشتملت طرق الوقاية من دوار السفر على عدة نصائح، وهي استخدام مسندة لتثبيت الرأس وتثبيت العين على الأفق الثابتة وفتح النوافذ للحصول على إمدادات من الهواء.
إلى جانب الاسترخاء مع التركيز على التنفس، وتجنب تناول وجبات كبيرة قبل الرحلة، والإكثار من شرب الماء.
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