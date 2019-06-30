الوزراء: تشكيل لجنة دائمة لاعتماد مراكز فحص اللياقة الطبية للعمالة الوافدة

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صحيفة الخليج الالكترونية
قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة تختص باعتماد المراكز الطبية المختصة بفحص اللياقة الطبية للعمالة الوافدة إلى المملكة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال العمالة الوافدة المشتبه بإصابتها بأمراض وبائية أو معدية.
وتضمن القرار أن يتم تشكيل لجنة دائمة في وزارة الخارجية تضم في عضويتها ممثلين من وزارات “الخارجية، الداخلية، الصحة، العمل والتنمية الاجتماعية”، إضافة إلى ممثلين من رئاسة أمن الدولة ورئاسة الاستخبارات العامة، تختص باعتماد المراكز الطبية المختصة بفحص اللياقة الطبية للعمالة الوافدة، في الدول التي لا يشملها نشاط مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي.
وكلف المجلس اللجنة بإعداد الآلية اللازمة لعملها خلال 3 أشهر من تاريخ القرار تمهيداً لإقرارها، ورفع ملاحظاتها الصحية والأمنية والسياسية حيال المراكز الطبية المعتمدة للمقام السامي للتوجيه بما يراه حيالها.
ووجه المجلس باستمرار العمل باعتماد المراكز الطبية الواقعة في الدول التي لا يشملها نشاط مجلس الصحة لدول مجلس التعاون إلى حين إقرار الآلية.
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