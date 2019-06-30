ناصر القصبي ينشر صورة لولي العهد السعودي تشعل تويتر

وأرفق القصبي، صورة ولي العهد السعودي بتغريدة كتب فيها: "#محمد_بن_سلمان_في_قمة_العشرين أيها المتصدر أيها الأبيض بينهم لك العزة والهمة وبك نرفع رؤوسنا". ولاقت تغريدة القصبي، تفاعلا كبيرا، وأشعلت موقع "تويتر" وحصدت إعجابات كثيرة من متابعيه ومشاركات أيضا.

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